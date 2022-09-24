Достичь гуманитарного прорыва. Саудовский принц объяснил, почему Эр-Рияд принял участие в обмене пленных иностранцев 24 сентября, 14:03 Встреча самолета с освобожденными из плена иностранцами, 21 сентября (Фото:Рустем Умеров/Facebook)

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль Сауд объяснил участие его страны в переговорах с РФ по освобождению пленных из Азовстали гуманитарными мотивами.

Об этом он сказал в интервью BBC .

«Мы были в контакте со всеми заинтересованными в этой ситуации странами. Мотивация, как я уже сказал, заключалась в том, чтобы добиться гуманитарного прорыва. Я думаю, мы его достигли», — объяснил принц.

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Он добавил, что переговоры начались еще в апреле.

Министр рассказал, что два соглашения по обмену иностранцев и украинских военных были взаимосвязаны.

«Это было необходимо, чтобы добиться прорыва по делу этих десяти иностранных граждан — для того, чтобы состоялось второе соглашение. И второй обмен произошел только после того, как названные десять иностранцев прибыли на территорию Саудовской Аравии. Подтверждение этого факта позволило осуществить и другой обмен», — сказал принц.

По его словам, Эр-Рияд стремится вести открытый диалог со всеми сторонами и считает это очень важным.

«Мы считаем, что наши отношения с Россией оказались полезными, например для проведения этого соглашения, и, возможно, будут помогать вести диалог и в будущем. На наш взгляд это очень важно. И важно, чтобы наши каналы связи оставались открытыми», — добавил он.

В ночь на 22 сентября Украина произвела обмен пленными с Россией. Украина вернула 215 защитников Мариуполя, среди которых командиры полка Азов, России отдала кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

В среду, 21 сентября, агентство Reuters сообщило, что власти России освободили 10 иностранцев, захваченных в плен в Украине. Представитель Эр-Рияда заявил, что среди военнопленных — граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.

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