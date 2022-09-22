Наследный принц Саудовской Аравии сказал Зеленскому, что Эр-Рияд готов быть посредником в войне 22 сентября, 21:31 Самолет с освобожденными из плена российских оккупантов иностранцами сел в Эр-Рияде, 21 сентября 2022 года (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 22 сентября, провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

У себя в Twitter глава государства сообщил, что поблагодарил собеседника за помощь в освобождении иностранных граждан из российского плена, участие в медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе. Они обсудили энергетическую безопасность Украины, послевоенное восстановление нашей страны и совместные инвестиционные проекты.



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Саудовское официальное информагентство SPA сообщает, что наследный принц подтвердил поддержку Эр-Риядом всех усилий, «направленных на политическое урегулирование кризиса», и заявил, что его страна готова выступить посредником «между всеми сторонами».

В Саудовскую Аравию 21 сентября прибыл самолет с десятью иностранными защитниками Украины, которых захватили в плен российские оккупанты. Некоторым из них страна-террорист РФ угрожала смертной казнью.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали, а также десять иностранцев.



Инфографика: НВ

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.



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