«Многодневная, напряженная работа». Посол Украины в Турции рассказал детали обмена пленными 23 сентября, 10:22 Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар разговаривает по мобильному телефону (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что обмен пятерых освобожденных из российского плена командиров Азова прошел после процедуры проверки и идентификации лиц, а также после физической передачи стране-агрессору РФ Виктора Медведчука.

По его словам, 200 наших людей были обменены на границе Украины и РФ, пятеро в Турции и еще десять — в Саудовской Аравии.

«В Турции обмен проходил в Анкаре и передача пяти наших защитников состоялась после процедуры проверки и идентификации лиц, а также после физической передачи Медведчука», — сказал Боднар Укринформу.

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По словам дипломата, обмен производился на четырех локациях.

«Указанные обмены координирует глава Офиса президента Андрей Ермак. В Анкаре эту операцию обеспечивали лично министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов и их команды», — сказал он.

Фото: НВ

Боднар заявил, что «обмену предшествовала многодневная, напряженная работа».

«Были и сложные моменты, которые, возможно, когда-нибудь будут раскрыты в целом. Процесс был полностью тайный и привлекались различные посредники, прежде всего Турция и Саудовская Аравия», — сказал посол.

По его словам, детали не разглашались, чтобы в последний момент не сорвать обмен.

«Учитывая, насколько в России демонизировали Азов и защитников Мариуполя в целом, можно представить, насколько важным было для Путина вернуть Медведчука и сделать шаг, что каким-то образом показывает и готовность к переговорам», — сказал он.

Дипломат добавил, что нынешний обмен — это результат реализации договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Это тяжелый труд целой команды переговорщиков и посредников. Но это также следствие нашего контрнаступления», — сказал он.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

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