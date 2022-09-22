«Капля в процесс распада недоимперии». Кошель рассказал о последствиях обмена азовцев на Медведчука 22 сентября, 13:48 Эксклюзив НВ В военной форме — командиры из Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

В обмен на пленных защитников, в частности азовцев, Украина отдала России подозреваемого в госизмене нардепа, кума Путина Виктора Медведчука. Политолог Алексей Кошель в эфире Радио НВ назвал два ключевых последствия этого процесса.

«Создан очередной прецедент масштабного обмена, и есть надежда, что будет продолжаться обмен пленными в дальнейшем. Второе — это очередная пощечина российским избирателям. Они живут в формате русских легенд, истории. <...> А здесь имел место прецедент, когда кума обменяли на элиту украинской армии — руководителей Азова. Пусть 0,5% [населения] России над этим задумается, но это тоже будет небольшая капля в то, что эта недоимперия распадется», — отметил Кошель.

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Однако, отмечает политолог, даже после возвращения азовцев в Украину россияне не начнут массово выходить на протесты:

«Ожидать протестных акций, того, что российское общество проснется, того, что будет жестокий российский бунт… Мы не можем этого исключать, на это надеемся, но вероятность этого очень и очень низкая. Это нация, которую тоталитарная машина глубоко унизила и полностью изменила их состояние. Как писал русский классик — „страна рабов“».

В то же время Кошель добавил, что властям необходимо продолжить работу по освобождению других защитников Украины:

«Мы не должны воспринимать это событие только в формате эйфории. Я открыл социальные сети и увидел, что многие известные политики и представители власти представляют это событие как большую победу. Мы должны, прежде всего, думать о том количестве граждан и наших воинов, которые сейчас находятся в российском плену. Очевидно, речь идет о достаточно большом количестве [людей]».

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