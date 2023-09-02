«Победа гуманизма». В МИД отреагировали на отмену приглашений послов РФ и Беларуси на вручение Нобелевской премии 2 сентября, 14:54 Министерство иностранных дел Украины (Фото:Wikimedia)

В министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение Нобелевского фонда отменить приглашение послов России и Беларуси на вручение Нобелевской премии.

Соответствующее сообщение обнародовал представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

«Победа гуманизма. Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости», — написал Николенко.

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Он написал, что в ведомстве убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло, куда они все еще приглашены.

Ранее Нобелевский фонд на своем сайте объявил о приглашении на церемонию дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции — в том числе и послов России, Беларуси и Ирана. Нобелевский фонд объяснил это надеждами на то, что «совместный подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии до каждого, и в будущем эта практика станет общей для всей организации».

В украинском МИД осудили такое решение Нобелевского фонда, назвав подобные попытки доводить ценности гуманизма до России и Беларуси «сизифовым трудом».

Ряд шведских политиков также объявили, что будут бойкотировать банкет по случаю вручения Нобелевской премии из-за приглашения посла России.

После этого Нобелевский фонд таки решил отозвать приглашения послам России, Беларуси и Ирана, поскольку предыдущее решение «вызвало бурную реакцию».

Однако там отметили, что все послы по-прежнему будут приглашены на церемонию в Осло, где ежегодно 10 декабря проходит вручение Нобелевской премии мира — единственной Нобелевской премии, вручаемой не в Стокгольме.

