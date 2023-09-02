Нобелевский фонд передумал приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премии 2 сентября, 14:00 Нобелевский фонд отозвал приглашение послам России, Беларуси и Ирана на церемонию (Фото:Нобелевская премия / Facebook)

Нобелевский фонд после волны критики решил отозвать приглашения на церемонию вручения Нобелевской премии послам России, Беларуси и Ирана.



Об этом сообщается в официальном заявлении фонда.

Там констатировали, что решение пригласить всех послов на церемонию «вызвало бурную реакцию».





«Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в тексте заявления.

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В то же время все послы будут приглашены на церемонию в Осло.

Нобелевский фонд также отметил, что считает важным и правильным распространять ценности и идеи, за которые выступает Нобелевская премия. В частности поэтому в прошлом году премию мира присудили правозащитникам из России, Беларуси и Украины. Но там отметили, что в решении с приглашением послов учли острую реакцию в Швеции.

Ранее Нобелевский фонд на своем сайте объявил о приглашении на церемонию дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции — в том числе и послов России, Беларуси и Ирана.

В украинском МИД осудили решение Нобелевского фонда пригласить российских и белорусских послов несмотря на развязанную РФ войну против Украины.

Ряд шведских политиков также объявили, что будут бойкотировать банкет по случаю вручения Нобелевской премии из-за приглашения посла России.

