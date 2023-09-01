«Ощущение безнаказанности для Кремля». В МИД отреагировали на решение пригласить РФ и Беларусь на вручение Нобелевской премии в Стокгольме

1 сентября, 13:22
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МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

В министерстве внутренних дел Украины резко раскритиковали решение пригласить Россию и Беларусь на вручение Нобелевской премии в Стокгольме.

Ситуацию прокомментировал представитель МИД Олег Николенко, обнародовав сообщение в Facebook.

Он назвал подобные попытки доказывать ценности гуманизма в России и Беларуси «сизифовым трудом», то есть усилиями, которые не приведут к результату.

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Николенко отметил, что в то время, когда российский посол «будет сидеть в красивом костюме» в Стокгольмском концерт холле, армия страны-агрессора будет совершать военные преступления и уничтожать жилые кварталы в украинских городах.

Он отметил, что такое решение только придаст Кремлю ощущение безнаказанности и будет побуждать к совершению новых преступлений.

Николенко призвал организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси до тех пор, пока эти страны ведут агрессивную войну против Украины.

Ранее на сайте Нобелевского фонда появилось объявление о том, что послов России и Беларуси снова пригласили на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий.

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В прошлом году Нобелевский фонд не пригласил представителей посольств России и Беларуси на вручение премий в Стокгольме из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также не позвали Иран, который давно критикуют за ситуацию с правами человека и чьи дроны Москва использует в войне, убивая украинцев.

Нобелевский фонд объяснил нынешнее решение надеждами на то, что «совместный подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии до каждого, и в будущем эта практика станет общей для всей организации».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Россия Нобелевская премия Беларусь Стокгольм

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