Россию и Беларусь снова пригласили на вручение Нобелевской премии в Стокгольме 1 сентября, 12:05 Нобелевский банкет в Стокгольме в 2019 году (Фото:TT News Agency/Anders Wiklund via REUTERS)

Послов России и Беларуси снова пригласили на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий, несмотря на развязанную против Украины полномасштабную войну и ее поддержку.

Об этом говорится на сайте Нобелевского фонда.

Из заявления следует, что на мероприятие пригласят все шведские партии, в том числе лидера ультраправых Шведских демократов, политику которых Фонд неоднократно критиковал потому, что она «не соответствует принципам премии», пишет Reuters.

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«Отныне на Нобелевский день будут приглашаться все партии, которые получили парламентское представительство в результате демократических выборов, а на церемонию вручения премий будут приглашены послы всех стран, которые имеют дипломатические представительства в Швеции и Норвегии», — сказано в нем.

В прошлом году Нобелевский фонд не пригласил представителей посольств России и Беларуси на вручение премий в Стокгольме из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также не позвали Иран, который давно критикуют за ситуацию с правами человека и чьи дроны Москва использует в войне, убивая украинцев.

Нобелевский фонд объяснил нынешнее решение надеждами на то, что «совместный подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии до каждого, и в будущем эта практика станет общей для всей организации».

Нобелевскую премию мира в 2022 году получила украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, а также российская правозащитная организация Мемориал.

В Украине вручение Нобелевской премии украинцам вместе с россиянами и белорусами вызвало неоднозначную реакцию из-за искаженных нарративов пропаганды о «братских» народах.

В норвежском Нобелевском комитете заявили, что присуждая премию этим лауреатам, «хотят отметить трех выдающихся поборников прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

