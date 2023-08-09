Немецкая организация хочет выдвинуть на Нобелевскую премию мира «движение пацифистов», которое возглавляет обвиняемый в госизмене Коцаба 9 августа, 17:28 Иллюстративное фото (Фото:Фото: nobelprize.org)

Немецкая благотворительная организация Международное бюро мира хочет выдвинуть на Нобелевскую премию мира 2024 года Украинское движение пацифистов. Его возглавляет обвиняемый в госизмене пророссийский блогер Руслан Коцаба.

Об этом сообщается в пресс-релизе Международного бюро мира.

Также организация планирует выдвинуть на премию российское Движение сознательных отказников от военной службы и белорусскую организацию Наш Дом. Все три организации позиционируют себя как занимающиеся защитой права на отказ от военной службы по соображениям совести. Их номинируют, когда с 1 сентября начнется прием заявок.

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«Российское движение отказников от военной службы, Украинское пацифистское движение и белорусский Наш дом продемонстрировали беспрецедентное мастерство и самоотверженность в своих усилиях в качестве защитников мира, отказа от военной службы по соображениям совести и прав человека, особенно после того, как 24 февраля 2022 года началась агрессивная война России против Украины, и несмотря на значительную стигматизацию, с которой с тех пор столкнулась каждая организация», — говорится в сообщении.

Также в своем пресс-релизе организация пишет, что «принятие отказа от военной службы по соображениям совести является конкретным средством содействия миру» и неотъемлемым правом человека, гарантируемым Международным пактом о гражданских и политических правах, отмечают в Международном бюро мира.

Своей инициативой организация надеется напомнить правительствам мира о необходимости уважать это право и предоставлять альтернативы военной службе тем, кто отказывается от службы в армии.

Немецкое издание Deutsche Welle сообщает, что Международное бюро мира как раз получило Нобелевскую премию в 1910 году за организацию конференций по разоружению.

Исполнительный секретарь Украинского движения пацифистов Юрий Шеляженко, на Facebook-странице организации отреагировал на решение IPB, назвав его «особенно трогательным».

«Я горжусь тем, что наша организация номинирована в компании храбрых друзей из Беларуси и России, которые делают многое для того, чтобы помочь людям отказаться от убийства украинцев (или любого другого народа), вырваться из путинской мясорубки», — написал Шеляженко.

Украинское движение пацифистов возглавляет Руслан Коцаба, который ранее работал на телеканалах 112-Украина и NewsOne.

В мае 2016 года суд Ивано-Франковска приговорил Руслана Коцабу к трем годам и шести месяцам лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины. Уже через несколько месяцев блоггер оправдал апелляционный суд. Однако это решение было обжаловано в высшей судебной инстанции, и с апреля 2019 дело находится на повторном рассмотрении.

Как сообщила адвокат Коцабы на заседании в феврале 2023 года, он находится в США по статусу политического беженца. В марте этого года суд заявил, что тот уехал в США по программе для беженцев из Украины.