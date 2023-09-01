В Швеции обсуждают бойкот нобелевской церемонии из-за приглашения России 1 сентября, 17:32 Торжественный банкет в честь вручения Нобелевской премии, 2019 год (Фото:TT News Agency/Anders Wiklund via REUTERS)

Ряд шведских политиков объявили, что будут бойкотировать банкет по случаю вручения Нобелевской премии из-за решения организаторов пригласить туда посла страны-агрессора России. Об этом сообщает Aftonbladet в пятницу, 1 сентября.

Лидер Партии Центра Мухаррем Демирок напомнил, что Россия ведет войну против Украины, и заявил, что не будет присутствовать на ужине, если там будет российский посол.



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Лидерка Левой партии Нуши Дадгостар также сказала, что не будет участвовать в банкете вместе с представителем российского режима «в то время, как на Украину падают бомбы».

Бывшая премьер-министр Магдалена Андерссон отметила, что не получила приглашение, но что Нобелевскому комитету стоит «серьезно задуматься над тем, что значит пригласить на церемонию вручения премии представителя режима, который ведет подлую и незаконную войну в Украине и который также угрожает Швеции».

Лидер Либеральной партии Йохан Персон тоже заявил, что не собирается поднимать тост за российского посла, «пока в Украине продолжается отвратительная и кровавая агрессивная война Путина».

В пресс-службе королевской семьи сказали журналистам, что с ними связались по поводу скандала вокруг российского посла, но их комментариев пока нет.

Aftonbladet уточняет, что в момент написания статьи ни один лидер партии, входящей в правительство, не сообщил, отказывается ли он от участия в банкете. Премьер-министр Ульф Кристерссон сказал, что еще не решил, будет ли присутствовать. В то же время он отметил, что понимает, что решение пригласить представителя России расстроило многих людей как в Украине, так и в Швеции.

«Фонд Нобеля сам принимает решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы прямо сейчас отвечал за церемонию награждения», — заявил премьер.

Ранее на сайте Нобелевского фонда появилось объявление о том, что послов России и Беларуси снова пригласили на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий.

В МИД Украины в ответ заявили, что такое решение только придаст Кремлю ощущение безнаказанности и будет побуждать к совершению новых преступлений.

В прошлом году Нобелевский фонд не пригласил представителей посольств России и Беларуси на вручение премий в Стокгольме из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также не позвали Иран, который давно критикуют за ситуацию с правами человека и чьи дроны Москва использует в войне, убивая украинцев.

Нобелевский фонд объяснил нынешнее решение надеждами на то, что «совместный подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии до каждого, и в будущем эта практика станет общей для всей организации».

