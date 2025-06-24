Израиль официально согласился на предложение Трампа о прекращении огня с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна согласилась на прекращение огня с Ираном , о котором накануне сообщал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Ynet.

«В свете достижения целей операции и при полной координации с президентом [США Дональдом] Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, во время операции Израиль добился «колоссальных исторических достижений» и устранил две экзистенциальных угрозы.

Он также пообещал, что Израиль будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня.

Иранский государственный телеканал Пресс ТВ также сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.

«Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям», — говорится в сообщении телеканала в Х.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточняет, что прекращение огня должно было бы начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышляет над тем, стоит ли нанести удар по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем, пишет Bloomberg.

18 июня Трамп сказал журналистам, что у него есть «идеи, что делать», но он хочет принять «окончательное решение за секунду до того, как оно будет нужно», поскольку ситуация на Ближнем Востоке изменчива. В то же время представитель Белого дома заявил, что все варианты остаются на столе.