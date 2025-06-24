Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира из-за соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. В Украине номинацию отозвали

Член Палаты представителей Конгресса США выдвинул президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как он стал посредником в заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном .

Об этом во вторник, 24 июня, сообщает Fox News.

Конгрессмен от штата Джорджия Бадди Картер обратился в Комитет Нобелевской премии мира с письмом, в котором заявил, что Трамп «сыграл чрезвычайную и историческую роль» в остановке «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном» и не допустил, чтобы «крупнейший в мире государственный спонсор терроризма получил самое смертоносное оружие на планете».

«Влияние президента Трампа сыграло важную роль в быстром достижении сделки, которую многие считали невозможной. Президент Трамп также принял смелые, решительные меры, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана и гарантировать, что крупнейший в мире государственный спонсор терроризма не сможет получить ядерное оружие», — написал Картер в своем письме.

Реклама

По его словам, лидерство Трампа во время кризиса «является примером тех самых идеалов, которые стремится признать Нобелевская премия мира: стремление к миру, предотвращение войны и продвижение международной гармонии».

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточняет, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

Впоследствии сам Трамп заявил, что прекращение огня на Ближнем Востоке, которое он объявил несколько часов назад, нарушили и Израиль, и Иран.

Читайте также: Пакистан официально выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

При этом, народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сообщил в комментарии Newsweek, что отозвал свою номинацию на Нобелевскую премию мира, на которую выдвигал Трампа.

Депутат подал заявление об отзыве номинации утром 23 июня. По его словам, он «потерял всякую веру и надежду» в Дональда Трампа и его способность способствовать миру между Украиной и Россией.

Также политик раскритиковал американского лидера, обвинив его в том, что он «уклоняется» от введения санкций против РФ.

Мережко выдвинул кандидатуру Трампа в ноябре, через несколько недель после его победы на президентских выборах.

Политик тогда отметил, что Трамп может помочь Украине достичь «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира, основанного на Уставе ООН и принципах международного права».

Сейчас на соискание Нобелевской премии мира 2025 года номинировано 338 кандидатов.