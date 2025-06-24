Представители властей Израиля были удивлены тем, что президент Трамп публично озвучил свою критику в их сторону (Фото: REUTERS/Tom Brenner/File Photo)

Власти Израиля были «ошеломлены» и"смущены" резкой критикой от американского президента Дональда Трампа в адрес официального Иерусалима и официального Тегерана, которая прозвучала утром 24 июня.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированный источник.

«Они были удивлены тем, что он пошел и сделал все это так публично и, по сути, очень быстро переключился на них. Они только что закончили эту войну на высокой ноте, а тут это как бы небольшой… укол», — сказал он.

Источник NBC News подтвердил версию событий, публично изложенную самим Трампом — президент США сказал, что лично связался с властями Израиля и сказал, чтобы израильские войска не наносили ответный удар по Ирану.

Кроме того, источник утверждает, что, «несмотря на неспокойное утро», когда Иран и Израиль обвинили друг друга в нарушении перемирия, в Иерусалиме убеждены, что «перемирие будет соблюдаться».

По словам источника, 24 июня среди руководства Израиля царила приподнятая атмосфера — даже несмотря на то, что специалисты продолжают определять, насколько серьезный ущерб нанесли иранской ядерной программе многодневные удары армии США и ЦАХАЛ.

«Несмотря на то, что израильские лидеры регулярно заявляют о перспективе смены режима в Иране, руководство страны удовлетворено „огромными достижениями“, которых Израиль добился до вступления в силу перемирия несколько часов назад», — подытожил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Изднае Axios уточнило, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 07:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна согласилась на прекращение огня с Ираном.

В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня на Ближнем Востоке, которое он объявил несколько часов назад, и он недоволен каждой из стран, но особенно Израилем.

«Они не знают, что, черт возьми, делают. Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на миссию сегодня утром», — сказал американский президент.

Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана во вторник, 24 июня, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Позднее в канцелярии премьера Израиля заявили, что израильские ВВС нанесли удар по военному объекту к северу от Тегерана, но воздержался от дальнейших атак — после разговора Нетаньяху с президентом Трампом.