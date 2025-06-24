Глава иранской ядерной программы Мохаммад Эслами отметил, что Иран оценивает ущерб , нанесенный его ядерной промышленности, и принимает меры для ее восстановления, сообщает The Times of Israel .

«План заключается в том, чтобы предотвратить перебои в процессе производства и предоставления услуг», — говорит Эслами.

Эти комментарии сделаны в то время, когда Иран нарушил перемирие с Израилем, нанеся удар баллистическими ракетами.

В газете добавляют, что Иран последовательно отрицает намерения получить ядерное оружие. В то же время он обогащал уран до уровней, которые не имеют мирного назначения, препятствовал работе международных инспекторов на своих ядерных объектах и расширил возможности своих баллистических ракет.

При этом разведка США отрицает, что Иран близок к созданию ядерного оружия. Согласно данным четырех осведомленных источников, Иран не только не ведет активной разработки ядерного оружия, но ему может потребоваться до трех лет, чтобы изготовить и доставить его к выбранной цели.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным телеканала CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2.

Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

Позже глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называлась Midnight Hammer (Полуночный молот). По словам генерала, американские бомбардировщики вылетели с территории США, и некоторые из них направились на запад к Тихому океану в качестве «приманки».

Как отметил генерал Кейн, американские военные в рамках операции применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушительницы бункеров».