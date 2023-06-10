Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе — заместитель Резникова

10 июня, 13:19
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Саммит стран НАТО состоится в июле в Вильнюсе (Фото:Посольство Украины в США/Facebook)

Саммит стран НАТО состоится в июле в Вильнюсе (Фото:Посольство Украины в США/Facebook)

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов считает, что участники саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, выйдут на определенный алгоритм вступления Украины в Альянс и зафиксируют его.

Об этом сообщает Минобороны.

По мнению Гаврилова, консенсусный механизм принятия решений и право вето «не будут большими проблемами» для принятия решения относительно Украины.

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«Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате. Уже сейчас, на саммите в Вильнюсе, Украина четко должна понять, что после войны, скажем, в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО», — заявил Гаврилов.

8 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что после того, как Украина подала заявление на вступление в НАТО, дискуссия относительно ее членства в блоке усилилась. По его словам, члены Альянса внутренне готовы, что Украина к нему присоединится, но до завершения развязанной Россией полномасштабной войны не примут в него, поскольку не будет единого безусловного голосования.

В начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Politico писало, что за пять недель до саммита у западных союзников нет единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Минобороны Украины НАТО Вильнюс

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