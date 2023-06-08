«Только ВСУ успешно бьют россиян». Резников рассказал о дискуссиях о принятии Украины в НАТО 8 июня, 15:39 Алексей Резников рассказал, что члены НАТО внутренне готовы к вступлению Украины в Альянс после войны (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины рассказал о дискуссиях о принятии Украины в НАТО.

По его словам, дискуссия усилилась после подачи Украиной заявки на вступление в НАТО.

«Один министр, который очень за нас, одной страны, говорит: „Вы знаете, мы с вами, по сути, НАТО создали для того, чтобы противостоять угрозам, в первую очередь, России или Советского Союза. И сегодня единственная страна в мире, Вооруженные силы которой, сектор сил безопасности и обороны которой успешно бьют россиян — это Украина. Поэтому скажите мне, пожалуйста, какие еще вам нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в НАТО?“» — сказал Резников.

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По словам министра обороны Украины, члены НАТО внутренне готовы, что Украина вступит в Альянс, но до завершения войны Украину не примут в него, потому что не будет единого безусловного голосования, ведь право вето есть у каждой страны, даже у тех, которые находятся под влиянием России, в частности у Венгрии.

«Я убежден, что после победы, когда станет понятно, что эта война закончена нашей победой, и дальше будут темы переговоров о контрибуциях, репарациях, привлечении к ответственности в Международном уголовном суде россиян, я думаю, что тогда такое голосование будет абсолютно возможным и реалистичным», — заявил он.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.