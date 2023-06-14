США заблокировали продажу HIMARS для Венгрии из-за отказа поддержать вступление Швеции в НАТО 14 июня, 16:40 Такие действия направлены на то, чтобы заставить Будапешт дать зеленый свет расширению альянса (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Риш заблокировал продажу оружия Венгрии на 735 миллионов долларов из-за отказа поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, этот случай является редким шагом, направленным на то, чтобы заставить Будапешт дать зеленый свет расширению альянса накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

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Риш заявил, что для получения Венгрией пакета вооружений, который включает 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и блоков вместе с соответствующими запчастями и поддержкой, Венгрия должна поддержать вступление Швеции в НАТО.

Блокирование продажи нового оружия Будапешту свидетельствует о растущем недовольстве сторонников НАТО, таких как Риш, в отношении действий Венгрии. Такое действие является исключением, поскольку Риш редко тормозит продажу оружия любым странам в мире.

По его словам, он неоднократно выражал свою обеспокоенность венгерскому правительству относительно его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО.

«Тот факт, что сейчас июнь и все еще не завершено, я решил, что продажа новой американской военной техники Венгрии будет приостановлена», — подчеркнул республиканец.

Все крупные продажи оружия требуют получения разрешения от председателя и высокопоставленных членов комитетов Сената и Палаты представителей по иностранным делам перед тем, как Государственный департамент может официально объявить о продаже. Отказ Риша замедляет процесс продажи, поскольку не предоставляет Государственному департаменту необходимого разрешения.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной-членом Североатлантического Альянса.

В то же время Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые пока не ратифицировали заявку Швеции.

Администрация США побуждает своих союзников в НАТО, в частности Турцию и Венгрию, к скорейшей ратификации вступления Швеции.