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О переломном моменте для Украины

"Мы разбили 99% ИГИЛ" - Помпео

Сегодня, 07:05
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США помогли союзники

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзником уже разгромили 99% от состава террористической группировки Исламское государство в Сирии и Ираке.

Об этом говорится в стенограмме из разговора Помпео, которую распространил Государственный департамент США.

"Сейчас, посмотрите, мы разбили 99% халифата (ИГИЛ- ред.)", - заявил он.

Дипломат добавил, что противостояние с ИГИЛ было очень успешной кампанией, ведь у США было много партнеров, которые помогли в борьбе против террористов.

Помпео подчеркнул, что сегодняшняя администрация президента не допустит возрождения подобных халифатов, как это "происходило во времена предыдущего президента Соединенных Штатов".

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты планируют оставить на юге Сирии часть американских войск на неопределенный срок.

Напомним, что в декабре 2018 года США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической группировки Исламское государство в Сирии.

Государственный секретарь США Майк Помпео 4 января заявил, что военнослужащие США начали выходить из Сирии. Он отказался назвать точные сроки вывода американский войск, опасаясь срыва данной операции. 

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке. Также в отставку ушел глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини.

Новым специальным представителем США в международной коалиции против террористической группировки ИГИЛ назначили Джеймса Джеффри. Исполняющим обязанности главы Пентагона стал Патрик Шанахан.

Теги:   Майк Помпео ИГИЛ США

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