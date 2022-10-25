Несмотря на нейтралитет. Молдова хочет усилить свою ПВО, чтобы сбивать российские ракеты 25 октября, 17:34 Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что РФ создает угрозу гражданской авиации (Фото:Воздушное командование Восток)

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о необходимости реформирования армии, чтобы иметь возможность защищать свое воздушное пространство от российских ракет, которыми РФ обстреливает Украину.

Как сообщает Укринформ, об этом он сказал во вторник, 25 октября, отметив, что кремлевский режим умышленно атакует гражданские объекты.

«Мы видим, что от обстрелов страдает энергетическая инфраструктура, жилые кварталы, офисные здания, гибнут сотни людей. Три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы, создавая угрозу гражданской авиации. Это грубое нарушение суверенитета и нейтралитета Молдовы, совершенные российской армией. Мы категорически это осуждаем», — заявил Гросу, выступая на первом парламентском саммите международной Крымской платформы.

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В связи с этим он подчеркнул, что Молдова намерена реагировать на это, несмотря на свой нейтралитет.

«Если вы нейтральны, вы обращаете на это еще больше внимания. И мы это сделаем. В частности, благодаря тому, что у нас есть партнеры, которые помогут нам стать сильнее. Один из наших приоритетов — это развитие армии», — подчеркнул спикер парламента.

Не сумев достигнуть каких-либо существенных успехов в Украине, кремлевский режим приступил к массированным ударам по ее объектам гражданской инфраструктуры и даже жилым домам.

Для этого российская армия использует как ракеты, так и закупленные у Ирана дроны-камикадзе.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в результате таких атак повреждения получили около 30% украинских электростанций.