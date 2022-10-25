Несмотря на нейтралитет. Молдова хочет усилить свою ПВО, чтобы сбивать российские ракеты

25 октября, 17:34
Поделиться:
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что РФ создает угрозу гражданской авиации (Фото:Воздушное командование Восток)

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что РФ создает угрозу гражданской авиации (Фото:Воздушное командование Восток)

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о необходимости реформирования армии, чтобы иметь возможность защищать свое воздушное пространство от российских ракет, которыми РФ обстреливает Украину.

Как сообщает Укринформ, об этом он сказал во вторник, 25 октября, отметив, что кремлевский режим умышленно атакует гражданские объекты.

Читайте также:
1,5 млн домов без света. РФ 22 октября атаковала ракетами объекты инфраструктуры девяти областей Украины — главное

«Мы видим, что от обстрелов страдает энергетическая инфраструктура, жилые кварталы, офисные здания, гибнут сотни людей. Три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы, создавая угрозу гражданской авиации. Это грубое нарушение суверенитета и нейтралитета Молдовы, совершенные российской армией. Мы категорически это осуждаем», — заявил Гросу, выступая на первом парламентском саммите международной Крымской платформы.

Видео дня

В связи с этим он подчеркнул, что Молдова намерена реагировать на это, несмотря на свой нейтралитет.

Читайте также:
Удары РФ по критической инфраструктуре. Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии из-за обстрелов Украины — министр

«Если вы нейтральны, вы обращаете на это еще больше внимания. И мы это сделаем. В частности, благодаря тому, что у нас есть партнеры, которые помогут нам стать сильнее. Один из наших приоритетов — это развитие армии», — подчеркнул спикер парламента.

Читайте также:

Жилой дом в Шевченковском районе Киева, частично разрушенный ударом иранского дрона 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov) Октябрьские обстрелы Киева. Главные факты о последних атаках РФ на столицу — инфографика НВ

Не сумев достигнуть каких-либо существенных успехов в Украине, кремлевский режим приступил к массированным ударам по ее объектам гражданской инфраструктуры и даже жилым домам.

Для этого российская армия использует как ракеты, так и закупленные у Ирана дроны-камикадзе.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в результате таких атак повреждения получили около 30% украинских электростанций.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракеты Молдова ПВО Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X