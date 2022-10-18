Октябрьские обстрелы Киева. Главные факты о последних атаках РФ на столицу — инфографика НВ 18 октября, 12:37 Жилой дом в Шевченковском районе Киева, частично разрушенный ударом иранского дрона 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В октябре после нескольких месяцев перерыва страна-агрессор Россия снова начала обстреливать Киев.

НВ собрал данные об обстрелах 10 и 17 октября в одной инфографике.

Ракетный удар 10 октября

10 октября 2022 года в Киев попали 8 рашистских ракет. Ракетные удары были нанесены по центру города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Одно из попаданий было в детскую площадку в парке Шевченко.

Видео дня

В результате этих ударов погибли семь человек, еще 49 были ранены.

Инфографика: НВ

Атака дронов-камикадзе 17 октября

Всего по столице запустили 28 дронов-камикадзе Shahed-136: 23 из них были сбиты, но пять вызвали взрывы.

Один из дронов частично разрушил жилой дом в Шевченковском районе Киева: погибли пять человек, среди них женщина на шестом месяце беременности. Еще четыре человека были ранены.