Удары РФ по критической инфраструктуре. Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии из-за обстрелов Украины — министр 23 октября, 21:39 Атака РФ на инфраструктуре Украины (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Reuters)

Начиная с понедельника, 24 октября, Молдова из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения Газпромом объемов газа столкнется с дефицитом электроэнергии.

Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Андрей Спину в Facebook.

По его словам, коммерческие контракты, подписанные SA Energocom, не покрывают всего потребления с 07.00 до 23.00.

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Между этими часами, в ближайшие несколько дней мы должны сделать все возможное, чтобы сэкономить как можно больше. Каждый из нас может помочь. Если будем действовать солидарно и ответственно, не нужно никого отключать", — написал министр.

Андрей Спину призвал жителей Молдовы экономить электроэнергию для того, чтобы не было необходимости вводить принудительные отключения.

«Обращение к предпринимателям и деловой среде: отключите рекламное или декоративное освещение, измените время производства, по возможности используйте индивидуальные генераторы», — написал он.

По словам чиновника, правительство Молдовы 24 октября планирует принять меры по экономии электроэнергии.

Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала инфраструктуру в центре и на западе Украины. В частности, известно об ударах по объектам энергетики в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях.

Масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября.