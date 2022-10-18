«Еще один вид российских терактов». За последнюю неделю в Украине была разрушена треть электростанций — Зеленский

18 октября, 12:54
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Дым над Киевом после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры 18 октября (Фото:Stringer/Reuters)

Дым над Киевом после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры 18 октября (Фото:Stringer/Reuters)

С 10 октября в результате российских ударов в Украине была разрушена треть электростанций.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после серии новых атак оккупантов по украинским городам утром 18 октября.

Он назвал удары РФ по энергетической и критической инфраструктуре Украины новым видом терактов страны-агрессора.

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«Еще один вид российских террористических атак: нападение на энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что привело к массовым отключениям электричества по всей стране», — написал украинский президент в Twitter.

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Зеленский добавил, что места для переговоров с режимом российского диктатора Владимира Путина не осталось.

Он также опубликовал видео с последствиями массированных атак войск РФ по украинским городам за последнюю неделю.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1582285715970613248

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

https://www.youtube.com/watch?v=5ofX7oBnVIE&feature=emb_title

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Был значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

С самого утра 17 октября Россия атаковала украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры в Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Винницкой областях.

18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета в Деснянском районе столицы. Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Удары по энергообъектам наносились также в Днепре и Житомире.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Электроэнергия Ракетные удары Владимир Зеленский Война России против Украины дроны-камикадзе

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