«Еще один вид российских терактов». За последнюю неделю в Украине была разрушена треть электростанций — Зеленский 18 октября, 12:54 Дым над Киевом после ударов РФ по объектам критической инфраструктуры 18 октября (Фото:Stringer/Reuters)

С 10 октября в результате российских ударов в Украине была разрушена треть электростанций.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после серии новых атак оккупантов по украинским городам утром 18 октября.

Он назвал удары РФ по энергетической и критической инфраструктуре Украины новым видом терактов страны-агрессора.

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«Еще один вид российских террористических атак: нападение на энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что привело к массовым отключениям электричества по всей стране», — написал украинский президент в Twitter.

Зеленский добавил, что места для переговоров с режимом российского диктатора Владимира Путина не осталось.

Он также опубликовал видео с последствиями массированных атак войск РФ по украинским городам за последнюю неделю.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Был значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

С самого утра 17 октября Россия атаковала украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры в Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Винницкой областях.

18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета в Деснянском районе столицы. Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Удары по энергообъектам наносились также в Днепре и Житомире.



