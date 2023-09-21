Цена войны против Украины. Каждый пятый мобилизованный россиянин прожил менее двух месяцев после вручения повестки — исследование 21 сентября, 15:10 Мобилизация в России (Фото:ГУР Минобороны Украины/Telegram)

За год действия в стране-агрессоре России «частичной мобилизации» на войне, начатой против Украины, погибли тысячи россиян. Почти каждый пятый прожил менее двух месяцев после получения повестки, свидетельствует исследование издания Важные истории и волонтеров Conflict Intelligence Team.

Согласно данным, в первый месяц мобилизации, которую российский диктатор Владимир Путин объявил в сентябре 2022 года, погибли как минимум 130 человек. В среднем они умирали через 4,5 месяца после вручения повестки.

Больше 11 месяцев на фронте протянули всего несколько человек из тех, кто погиб в первый год действия мобилизации.

Фото: Издание Важные новости

Основная доля мобилизованных — мужчины от 30 до 45 лет. Самым младшим мобилизованным гражданином РФ за последний год оказался 19-летний житель Ростовской области, который погиб в ноябре 2022 года.

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Самый старший — 62-летний майор из Тверской области, умер в июне.

Согласно исследованию, крупнейшие потери российская армия понесла при обстреле ПТУ в Макеевке 1 января. Тогда умерли около 139 мобилизованных россиян, что в полтора раза больше данных Минобороны России.

Также крупные потери российских войск были под Купянском и Сватово Луганской области, в районе Донецка и под Бахмутом.

Больше всего похоронок семьям мобилизованных приходит в Свердловскую область, в Бурятию и в Волгоград.

По данным Генерального штаба ВСУ, ориентированные потери России в войне против Украины за период с 24 февраля 2022 года по 21 сентября 2023-го составляют почти 274,5 тысяч человек.

12 сентября Путин заявил, что так называемая частичная мобилизация в России позволила призвать 300 тысяч человек, 270 тысяч из которых якобы добровольно подписали контракты.

11 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

Летом в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Теперь в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин возрастом от 18 до 30 лет.