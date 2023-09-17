«Война мобилизованных». Сколько «мяса» Россия еще бросит в Украину и как уже наращивает возможности своего ВПК — интервью с Костенко 17 сентября, 16:51 NV Премиум Военнослужащие 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовятся к проведению разведки возле Бахмута (Фото:REUTERS/Stringer)

В России и на временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как на это может и будет реагировать Украина, а также на что способен российский военно-промышленный комплекс, в интервью Radio NV рассказал Роман Костенко, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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— Какое стратегическое значение имеет освобожденная Андреевка?

— Когда мы говорим о стратегичности того или иного населенного пункта, мы должны понимать, что сейчас все те действия, которые у нас происходят, пока не относятся к каким-то стратегическим направлениям. Я думаю, это активные действия для получения позиций, для тактического преимущества, для того, чтобы в дальнейшем было лучше двигаться или лучше держать оборону.

Если говорить об Андреевке и расценивать ситуацию, которая есть: это хорошо для дальнейших наших действий, в частности из-за того, что она находится на высоте. Это нам позволит контролировать некоторые части, в частности, Бахмута, и некоторые дороги для того, чтобы можно было в дальнейшем проводить активные действия, вести более эффективную контрбатарейную борьбу, развивать дальнейший успех.

— А что вам известно о настроениях оккупантов в Бахмуте? Они чувствуют, что круг сжимается?