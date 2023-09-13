ISW проанализировал риски массовой осенней мобилизации в России и разобрал новую бредовую речь Путина об Украине 13 сентября, 10:35 Россияне на выставке Армия 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

В России — новая волна обсуждений возможной массовой мобилизации осенью 2023 года, однако достоверных свидетельств о том, что Владимир Путин окончательно принял такое решение, пока нет.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщение российского Телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, который считается источником инсайдерской информации, близким к спецслужбам РФ. В нем утверждается, что после т.н. «выборов» в России начались «серьезные мероприятия по второй волне мобилизации». «Методы мобилизации, как сообщают источники, стали предметом жёстких разногласий между внутриполитическим блоком администрации президента и мощной группой силовиков-ястребов. Первые, опасаясь непредсказуемой реакции как низов, так и самых верхов, настаивают на сохранении текущего порядка, вторые же, впав в эйфорию, решили пойти в ол-инн [по максимальному сценарию]», — говорится в посте. Также утверждается, что эту осеннюю мобилизацию попытаются «уложить в небольшое временное окно» — до начала активной президентской кампании 2024 года. Ради этого якобы «будет сдвинута дата начала осеннего призыва — на 1 ноября».

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В ISW в связи с этим напоминает, что важно различать:

обычный призыв на срочную службу, который в РФ проводят каждые полгода,

крупномасштабную мобилизацию резервов — подобную той, которая привлекла в армию РФ более 300 000 резервистов осенью 2022 года,

скрытую мобилизацию, которая приводит к вербовке резервистов в меньшем количестве и в течение длительного периода времени,

другие различные попытки побудить или принудить россиян подписать якобы добровольные контракты с армией РФ.

Канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября, чтобы обеспечить процесс мобилизации резервистов, одновременно проводя «контрактную мобилизацию» для набора дополнительных 130 000 человек на контрактную службу с использованием принудительных мер. Среди предложенных «ястребами» жестких мер для такой мобилизации — максимальное ограничение отсрочек по разным причинам.

Эксперты ISW подчеркивают, что описанные планы, предложения и разногласия относительно мобилизации не новы и пока не говорят о том, что Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации резервистов в ближайшем будущем. Ранее ISW уже наблюдал рост дискуссий о подготовке к новой мобилизации резервов и спекуляций на эту тему в преддверии весеннего цикла призыва в начале 2023 года. Некоторые российские чиновники также неоднократно предлагали более радикальные меры по мобилизации, которые не были реализованы, напоминают аналитики. Путин также подчеркнул темпы набора российских контрактников, отвечая на вопрос о возможной второй волне мобилизации резервов на Восточном экономическом форуме 12 сентября. В ISW считают, что ответ Путина «не обязательно готовит почву для подготовки российского общества к принудительной мобилизации, но может свидетельствовать о его приверженности продолжающимся практикам скрытой мобилизации. Любая новая волна мобилизации резервов зависит от Путина», — констатируют в Институте изучения войны.

В своем выступлении 12 сентября Путин также повторил несколько шаблонных тезисов информационных операций РФ, ложно представив украинское контрнаступление как неудачную попытку. Он также ложно обвинил Украину в нежелании вести переговоры и заявил, что украинское контрнаступление якобы не принесло конкретных результатов. Диктатор представил, вероятно, «очень завышенные цифры» потерь украинского личного состава и техники, подчеркивают эксперты. А его слова о том, что РФ якобы не может искать способов прекратить военные действия, пока Украина проводит контрнаступление, способствуют давней российской информационной операции. Ее целью является постоянное обвинение Украины как стороны, якобы не заинтересованной в переговорах, чтобы «подорвать успехи Украины на поле боя и уменьшить международную поддержку Украины», напоминают в ISW.

Российские власти скорректировали системы ПВО вокруг Москвы из-за участивших налетов беспилотников — вероятно, как минимум отчасти это сделали для того, чтобы смягчить жалобы в российском информационном пространстве на неэффективность противовоздушной обороны возле столицы РФ, считают в ISW. Министерство обороны Великобритании заявило, что системы ПВО малой и средней дальности, в том числе системы Панцирь-С1, переместили на возвышенные позиции вокруг Москва-Сити.

ISW также обратил внимание на смерть «российского военкора» Геннадия Дубового в оккупированном Донецке. 11 сентября Дубового якобы сбила машина, когда он переходил дорогу. Аналитики ISW констатируют, что смерть Дубового произошла на фоне продолжающейся кампании Кремля и Минобороны России по цензурированию российских ультранационалистических «военкоров», чьи посты и жалобы слишком сильно отклоняются от официальных версий. Дубовой недавно подверг критике власти РФ за отношение к «ветеранам» боевых действий и экс-бойцам ЧВК Вагнера.

