В России повысили призывной возраст до 30 лет и запретили выезжать за границу после направления повестки 25 июля, 15:53 В России приняли поправки к закону о расширении призывного возраста (Фото:Главное управление разведки Минобороны Украины)

В России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщают росСМИ.

Ранее призывной возраст составлял от 18 до 27 лет.

Отмечается, что границы призывного возраста Минобороны РФ предлагало изменить еще в декабре 2022 года. Тогда речь шла о том, что нижний предел призывного возраста повысят с 18 до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. В таком виде законопроект и был принят Госдумой в первом чтении.

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Во втором чтении закона депутаты проголосовали за повышение только верхней границы возраста призыва, а нижнюю оставить на уровне 18 лет.

Теперь документ должен одобрить Совет РФ, после чего его подпишет российский диктатор Владимир Путин.

Сообщается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что под призыв в 2024 году не будут подпадать россияне, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Их зачислят в запас.

Ранее Картаполов объяснял необходимость повышения нижней границы призывного возраста тем, что «вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека». Однако решение оставить нижнюю границу призывного возраста неизменной он прокомментировал тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет» и из-за «серьезной демографической ситуации» в стране.

Также Госдума РФ приняла поправку, согласно которой гражданам России, которым направлена повестка из военкомата, запрещено покидать территорию России, в том числе по месту работы или учебы.

Также принята поправка, которая предусматривает обязанность медицинских и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.

4 июня сообщалось, что в России планируют изменить законодательство таким образом, чтобы процесс постановки на воинский учет и снятия с него не требовал личной явки в военкомат.