Путин утверждает, что 270 тысяч россиян «добровольно» подписали военные контракты за последние полгода 12 сентября, 13:34 Диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что за последние 6−7 месяцев 270 тысяч человек подписали контракты на службу якобы в качестве «добровольцев».

Об этом Путин сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума во вторник, 12 сентября, сообщают российские Telegram-каналы.

«Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас за последние 6−7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек», — выдумал кремлевский диктатор.

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Он также утверждает, что каждый день от 1000 до 1500 человек приходят подписывать военный контракт с российской армией.

11 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

Британская разведка считает, что высокий уровень дезертирства демонстрирует плохое моральное состояние российской армии и ее нежелание воевать. Это связано с отсутствием подготовки и мотивации, с которыми сталкиваются российские войска вдоль всей линии фронта.



В то же время в разведке предполагают, что зарплата и дополнительные выплаты являются «сильным стимулом» для россиян присоединяться в ряды Вооруженных сил России, особенно для тех, кто проживает в «бедных регионах» страны-агрессора.



25 июля в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

