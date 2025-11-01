В Германии призвали предоставить ООН мандат на введение стабилизационных сил в сектор Газы

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль выступил за предоставление Организации Объединенных Наций мандата на отправку международных стабилизационных сил в сектор Газы . Об этом сообщает DW в субботу, 1 ноября.

Вадефуль отметил, что Берлин «приветствовал бы четкий мандат для этой миссии», который должен основываться на международном праве.

«Такой мандат имеет особенно большое значение для стран, которые могут быть готовы направить войска в Сектор Газа, а также палестинцев», — сказал он.

Глава МИД Германии призвал Израиль, Палестину, а также арабские и европейские страны к совместным усилиям для реализации мирного плана на Ближнем Востоке.

«Главное сейчас — дать надежду людям на Ближнем Востоке. Это возможно, если действия политиков будут соответствовать положениям крупных соглашений и деклараций», — подчеркнул Вадефуль.

Он добавил, что Германия готова поддерживать мирный процесс, поскольку стабильность в этом регионе отвечает интересам как самой страны, так и Европы.

28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля «немедленно нанести мощные удары» по сектору Газа. Как сообщала газета The Times of Israel, такое решение было принято вскоре после того, как в южной части Газы были атакованы израильские войска, а также на фоне нарушений ХАМАСом обязательств по возвращению тел заложников.

29 октября режим прекращения огня возобновили.

Согласно соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 10 октября, группировка обязана как можно скорее вернуть тела всех израильских заложников. В обмен на это Израиль согласился передать 15 тел палестинцев за каждого израильтянина.

В настоящее время ХАМАС вернул тела 15 заложников, а 13 тел все еще находятся на территории Газы. Боевики группировки утверждают, что не знают точного местонахождения всех тел, поскольку потеряли связь с несколькими своими подразделениями, которые удерживали пленных и, по сообщениям, были уничтожены во время израильских бомбардировок.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.