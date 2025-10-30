Мерц и Эрдоган публично поспорили о войне в секторе Газа во время визита канцлера в Турцию

Во время своего первого визита в Турцию немецкий канцлер Фридрих Мерц поспорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о войне в секторе Газа . Спор возник во время пресс-конференции лидеров в четверг, 30 октября, сообщает Bild .

Эрдоган заявил, что в Газе происходит «геноцид». Мерц сперва проигнорировал слова турецкого лидера, но позже ответил прямо.

Он подчеркнул, что Германия «поддерживала Израиль с момента его основания». При этом канцлер добавил, что разделяет страдания мирных жителей Газы, но подчеркнул, что эта война могла бы закончиться раньше, если бы ХАМАС освободил заложников. Эрдоган, в свою очередь, возразил, снова повторив обвинения в «геноциде» и ссылался на количество жертв среди мирных жителей.

Кроме конфликта на Ближнем Востоке, Мерц пытался обсудить вопросы миграции и депортации турецких граждан, а также роль Турции в войне России против Украины.

28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля «немедленно нанести мощные удары» по сектору Газа. Как сообщала газета The Times of Israel, такое решение было принято вскоре после того, как в южной части Газы были атакованы израильские войска, а также на фоне нарушений ХАМАСом обязательств по возвращению тел заложников.

29 октября режим прекращения огня был возобновлен.

Согласно соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 10 октября, группировка обязана как можно скорее вернуть тела всех израильских заложников. В обмен на это Израиль согласился передать 15 тел палестинцев за каждого израильтянина.

Сейчас ХАМАС вернул тела 15 заложников, а 13 тел все еще находятся на территории Газы. Боевики группировки утверждают, что не знают точного местонахождения всех тел, поскольку потеряли связь с несколькими своими подразделениями, которые удерживали пленных и, по сообщениям, были уничтожены во время израильских бомбардировок.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.