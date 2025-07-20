Спикер российского диктатора Дмитрий Песков говорит, что страна-агрессор РФ якобы готова быстро двигаться к урегулированию войны против Украины.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны — они не меняются. Но процесс зависит не только от нас», — заявил спикер диктатора.

Реклама

Также Песков заявил, что Москва согласится на переговоры лишь в том случае, если они помогут ей «выполнить все цели», которые поставил диктатор Владимир Путин.

«Урегулирование в Украине — это длительный и непростой процесс. В Вашингтоне все больше это понимают», — сказал он.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.