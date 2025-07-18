Зеленский провел часовые переговоры с Макроном: обсудили ПВО и подготовку украинских пилотов для Mirage

Владимир Зеленский с Эммануэлем Макроном во время встречи на полях саммита НАТО в Гааге, Нидерланды, 24 июня 2025 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 июля, заявил об «очень содержательном, часовом разговоре» со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам», — написал он в своем Telegram-канале.

Президент Украины сообщил, что обсудил с Макроном об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

«Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил договоренность о подготовке украинских пилотов для истребителей Mirage. По его словам, Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

Лидеры также обсудили работу в формате коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи.

Президент Украины добавил, что поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций ЕС.

«Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России. Также скоординировали с Эмманюэлем наши дальнейшие политические шаги», — отметил он.

24 июня Зеленский провел встречу с Макроном на полях саммита НАТО в Гааге. Они обсудили поставки истребителей Mirage и инвестиции в производство дронов.