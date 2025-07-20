В интервью Bild он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа продолжать военную помощь Украине во многом связано с активными усилиями канцлера ФРГ.

«Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, так как с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины», — отметил министр.

Он также рассказал, что Мерц лично обсуждал свою позицию с Трампом во время переговоров в Белом доме, а также на саммите G7. По его словам, канцлер даже звонил американскому лидеру, подчеркивая, что «сейчас Соединенные Штаты очень нужны».

«Мы можем только радоваться тому, что канцлер установил столь конструктивные контакты с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова начали прислушиваться», — добавил Вадефуль.

Эти заявления прозвучали на фоне опасений, что администрация Трампа может изменить подход к поддержке Украины.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.