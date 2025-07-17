Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что его страна может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что обсуждение вопроса о присоединении к этому предложению находится на ранней стадии между Великобританией, США и другими европейскими странами.

«Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также поддержки, которая стоит за этим, чтобы убедиться, что любой потенциал будет эффективным в Украине», — сказал Стармер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В частности, британского премьера спросили, присоединится ли Великобритания к плану президента США Дональда Трампа по поставке ракет Patriot в Украину посредством продажи их европейским союзникам.

Берлин намерен профинансировать закупку двух батарей Patriot для Киева, а также приобрести у США ракетный комплекс средней дальности Typhon. Другие европейские союзники пока не присоединились к этой инициативе.

Ранее Мерц заявил, что Украина «очень скоро, в ближайшее время» получит дополнительную поддержку, которая поможет ей наносить удары на большие дистанции.

14 июля президент США Дональд Трамп во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что некоторые страны, которые имеют зенитно-ракетные комплексы Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

По его словам, определенная страна имеет 17 Patriot, и Украине могут передать большую часть этих систем или все 17.

13 июля координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фрейдинг сообщал, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Сумма помощи оценивается в трехзначные миллионы евро.

4 июля Мерц провел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot у США и отправить в Украину.