Глава Минобороны Латвии прибыла в Украину 17 января, 13:04 Инара Мурниеце впервые прибыла в Украину с рабочим визитом (Фото:Ruslan Stefanchuk/Facebook)

Во вторник, 17 января, в Украину прибыла глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце. Это ее первый визит в Киев после назначения в должности.

О визите министра обороны Латвии сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем Facebook.

Он напомнил, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера латвийского Сейма.

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Во время встречи Стефанчук и Мурниеце обсудили «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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Спикер украинского парламента поблагодарил Латвию за оказание Киеву помощи в виде оружия, боеприпасов и военной амуниции. Он также отметил важность консолидации международной поддержки и создании механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине.

С начала полномасштбаного вторжения России в Украину Латвия оказывает поддержку Киеву, предоставляя, в том числе, и военную помощь. Представители латвийского правительства неоднократно посещали Украину с начала большой войны.

21 апреля Сейм Латвии признал преступления России в Украине геноцидом украинского народа. 11 августа он также признал РФ государством-спонсором терроризма.

