«Уже в кармане». Латвия может отправить Украине новую партию Stinger 10 января, 15:41 ЗРК Stinger (Фото:Минобороны Литвы)

Латвия может предоставить Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger на следующем заседании в формате Рамштайн и предложить обучение украинских военных.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, сообщает LSM.

По словам министра, «список военной поддержки Латвии уже в кармане».

«На самом деле украинский фронт — это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на просьбу президента Владимира Зеленского», — сказала министр.

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Мурниеце заявила, что Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучение украинских военных. Учитывая ту помощь, которую Латвия ранее предоставила Украине, Латвия могла бы снова предложить Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger.

«Встречаясь с украинскими коллегами, они выражают самую большую благодарность Латвии за те Stinger, которые пришли до войны, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Мы будем продолжать (помогать — ред.) со Stinger, будем продолжать еще более интенсивное обучение украинских военных в Латвии», — отметила Мурниеце.

Также министр считает, что Украина высоко ценит беспилотные летательные аппараты или дроны, поэтому Латвия также могла бы продолжить их поставки.

Восьмая встреча в формате Рамштайн состоится в пятницу, 20 января.

