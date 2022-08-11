Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма

11 августа, 12:17
Сейм Латвии одобрил признание РФ страной-спонсором терроризма (Фото:Сейм Латвии / Flickr)

Сейм Латвии одобрил признание РФ страной-спонсором терроризма (Фото:Сейм Латвии / Flickr)

В четверг, 11 августа, Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийство гражданского населения.

Как сообщает Delfi, за заявление О целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины проголосовали 67 парламентариев Латвии.

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В документе говорится, что насилие военных РФ, направленное на гражданских жителей, и осуществляемое для достижения политических целей является терроризмом, а сама РФ — поддерживающим терроризм государством.

В Сейме Латвии также призвали другие страны принять аналогичное решение.

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В заявлении говорится, что Латвия расценивает действия России в Украине как целенаправленный геноцид против украинского народа. Там упоминаются последствия вторжения РФ с Украину с 2014 года, в том числе миллионы беженцев, ракетные удары по мирных городам Украины, убийство украинских военнопленных в Еленовке, а также поддержку сепаратизма в Донецкой и Луганской областях и в Крыму.

Парламентарии Латвии заявили, что Кремль целенаправленно преследует украинское гражданское население, прибегая к пыткам и насилию, чтобы оккупировать Украину, деморализовав и парализовав способность к действию вооруженных сил и народа Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=Horba_qe4H4&feature=emb_title

В документе есть призыв к странам-партнерам усилить санкции в отношении РФ, а также увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

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Кроме того, Сейм Латвии ожидает от стран-членов ЕС немедленно приостановить действие туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам РФ и Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Сейм Латвии за признание РФ страной-спонсором терроризма и назвал такое решение своевременным шагом.

«Россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации следовать ее примеру», — написал он в своем Twitter.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1557656834919616514

24 апреля Зеленский призвал мировое сообщество признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией.

Включение в список государств-спонсоров терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.

Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Латвия Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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