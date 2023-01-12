Спикер Сейма Латвии выступил в Раде на украинском языке 12 января, 17:14 Эдвардс Смилтенс (Фото:Edvards Smiltēns / Facebook)

В Верховной Раде в четверг, 12 января, выступил спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс.

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк написал в Telegram, что все 20-минутное выступление Смилтенс произнес на украинском языке.

Он подчеркнул, что народ Латвии поддерживает Украину, отметил храбрость украинского народа и назвал российский режим террористической организацией. По словам Смилтенса, по расчетам ВВП Латвия сейчас среди мировых лидеров военной помощи Украине. 23 февраля 2022 года в Украину прибыл первый груз военной помощи от союзников из Латвии — ПЗРК Stinger.

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Спикер также сказал, что Латвия поддерживает создание трибунала над российской агрессией, а президент страны Эгилс Левитс предложил провести его в Риге. Он пообещал, что Латвия продолжит политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, «независимо от того, как долго это будет необходимо и сколько это будет стоить».

«Я знаю, что рядом с флагами стран Европы будет развеваться флаг независимой и процветающей Украины, который уже стал глобальным символом свободы и смелости», — добавил он.

Смилтенс закончил выступление словами «Україна понад усе».

Сейм Латвии 21 апреля признал преступления России в Украине геноцидом украинского народа. 11 августа он также признал РФ государством-спонсором терроризма.