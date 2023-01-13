В МИД Латвии заявили, что война для Путина — вопрос выживания 13 января, 15:33 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, для режима российского диктатора Владимира Путина война против Украины — это вопрос выживания.

В эфире латвийского радио министр предположил, что если Россия развалится, то возникнет ряд вопросов о ядерном оружии, миграционных потоках и внутренних процессах в РФ.

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«В целом, западные страны должны сосредоточиться на максимальном ослаблении Российской Федерации, а военную реальность будут определять украинские солдаты на фронте», — заявил министр.

Дипломат подчеркнул, что влияние санкций Москва еще сильнее будет ощущать в 2023 году. В свою очередь, Рига будет выступать за их усиление. Украина продолжит получать военную помощь от союзников.