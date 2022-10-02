«Обращались с нами, как с животными». Освобожденный морской пехотинец Дианов рассказал о пытках и издевательствах со стороны россиян в плену 2 октября, 15:32 Защитник Азовстали из Тернополя, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, вернулся из российского плена (Фото:Дмитрий Казацкий (Орест) / АЗОВ — Мариуполь / Telegram)

Освобожденный в рамках обмена 21 сентября защитник Мариуполя старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов рассказал об издевательствах и пытках со стороны россиян в плену.

Дианов был среди тех, кого оккупанты держали в колонии в Еленовке на оккупированной части Донбасса. В интервью Sky News Михаил называет это место концлагерем.

По его словам, россияне обращались с пленными из Азовстали как с животными — раздевали, избивали, заклеивали скотчем и унижали. Захватчики также морили украинских защитников голодом.

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«Они обращались с нами, как с животными. Есть было невозможно. На пищу давали 30 секунд. За 30 секунд нужно было съесть все, что можно. Хлеб был умышленно очень жесткий, ребята, которым выбили зубы, не успевали поесть. Это было 30 секунд, а потом ты должен был остановиться. Потом ты должен был сразу встать и бежать. Так было все время», — вспоминает Дианов.

Военный также рассказал, что некоторых пленных бросали в одиночную камеру и пытали за то, что они подняли ягоду с земли и съели ее. Их били палками, применяли электрошокеры и втыкали иглы под ногти.

«Поверьте, после месяца голодания, когда закрываешь глаза, ты забываешь о семье, о стране, обо всем. Единственное, о чем ты думаешь, — это о еде», — говорит он.

К тому же в этой тюрьме оккупанты держали в разы больше человек, чем она должна размещать. Вместо 150 в блоке — 800. Из-за постоянного пребывания в невероятной давке у Михаила начались проблемы с ногами — теперь ему тяжело ходить.

Четыре месяца пребывания в плену россиян изменили его до неузнаваемости. Защитник похудел на 40 кг, а его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Непоправимый ущерб нанесло то, что россияне почти не оказывали раненым пленным нужную медицинскую помощь. На момент сдачи в плен у Дианова будет сломана правая рука. Оккупанты провели неаккуратную операцию с помощью плоскогубцев и без анестезии. За время пребывания в плену из-за отсутствия медицинской помощи кость выросла полукругом.

Теперь ему нужно набрать 20 кг, прежде чем он сможет совершить коррекционную операцию на руке. А улучшение психического состояния, скорее всего, займет гораздо больше времени.

«Каждый травмирован. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня многое потеряло свою ценность», — говорит Михаил.

21 сентября Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Также среди освобожденных были пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы и бойцы ТРО.

Большинство пленных вернули на границе с РФ в Черниговской области. Пять командиров из Азовстали обменяли в Турции, где они будут оставаться до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана.

Кроме украинских военных, были освобождены десять иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Среди них были и незаконно осужденные террористической группировкой «ДНР» к смертной казни. Они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальные Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.