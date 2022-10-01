«Всех на всех». В Киеве прошла акция с призывом освободить украинских военных из плена

1 октября, 19:40
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Родные украинских военнопленных провели акцию на Майдане Независимости (Фото:Елизавета Серватинская / Суспільне)

Родные украинских военнопленных провели акцию на Майдане Независимости (Фото:Елизавета Серватинская / Суспільне)

В субботу, 1 октября, на Майдане Независимости в Киеве несколько сотен человек вышли на акцию с призывом освободить всех украинских военных, находящихся в российском плену.

Об этом сообщает Суспільне. Родные защитников, которые сейчас находятся в плену или считаются пропавшими без вести, вышли на Майдан, чтобы обратиться к мировому сообществу, рассказала соорганизатор акции Наталья Епифанова.

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По ее словам, люди хотят напомнить представителям международных организаций, что украинские военные попали в плен, защищая не только Украину, но и безопасность Европы.

Єлизавета Серватинська / Суспільне
Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне
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В частности, от Международного Красного Креста участники акции ждут, чтобы они обеспечили права военнопленных согласно Женевской конвенции.

"Это единственная организация которая может и должна быть действенной. Мы требуем от них, чтобы они сформировались гуманитарной миссией, чтобы отправили конвой с гуманитарной помощью. Настают холода, мы знаем, что наши ребята мерзнут, недоедают. Россия пытает их голодом. холодом, отсутствием лекарства", — цитирует Суспільне Епифанову.

Обращаясь к ООН, соорганизатор акции отметила, что люди ждут от организации политического решения.

«У нас есть обменный фонд, обменяйте всех на всех. Найдите политические решения. Они есть», – сказала Епифанова.

По ее словам, участники акции очень рады за каждого человека, которого освободили из плена оккупантов 21 сентября.

«Но не должны забывать, что в застенках российских палачей находится около семи тысяч пленных людей [по официальным данным, озвученным вице-премьером Ириной Верещук в российском плену остается около 2500 украинских военных]. Это не освобождено сегодня около 90%», — рассказала соорганизатор акции.

Єлизавета Серватинська / Суспільне
Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Родные военных требуют обнародовать списки всех пленных.

Участница акции Елизавета Краснюченко рассказала Суспільному, что ее жених Сергей Семена пошел защищать Киев 15 марта, присоединившись к 112 бригаде ТрО 129-го батальона. По ее словам, в июне их переправили на передовую в Тошковку, где проходили бои.

«Сейчас очень много ребят, которые были в Тошковке, на Луганщине, которые были прикомандированы в 57 бригаду 34 батальона, считаются пропавшими без вести. Это более 200 человек. Все военные этой бригады считаются пропавшими без вести, мой муж тоже», — рассказала женщина.

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По ее словам, родные военных более трех месяцев обращались в полицию, СБУ, ДБР и Координационный штаб.

«Везде, где только можно, мы писали заявления и получали отписки на них, что: „Территория оккупирована и ничего сделать не можем“. Неизвестно действительно, погибли ли они, или они в плену, но ситуация не меняется более трех месяцев», — рассказала она.

По словам женщины, в последний раз связь с мужчиной была 16 июня.

«Он мне написал сообщение в Facebook, после этого связь исчезла. Побратимы его говорят, что он погиб. Но тоже интересная история в том, что почему очень часто так бывает, что говорят погиб, а потом оказывается в плену. И мы не знаем, нам не обнародуют эти списки. Мы пришли сюда, чтобы озвучить эту проблему, потому что мы хотим знать, где наши родные», — рассказала Елизавета Краснюченко.

По ее словам, родные военных требуют обнародовать списки всех пленных, чтобы близкие четко знали: они в плену или погибли. Второе требование – обмен всех на всех. И третье требование вернуть тела погибших.

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Напомним, 21 сентября в рамках обмена пленными Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 - бойцы Азова. Также среди освобожденных были пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, бойцы ТРО и таможенники.

Большинство пленников вернули на границе с РФ в Черниговской области. Пять командиров из Азовстали обменяли в Турции, где они будут оставаться до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана.

Кроме украинских военных, освободили 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Среди них были и незаконно осужденные террористической группировкой «ДНР» к смертной казни. Они прибыли в Саудовскую Аравию.

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По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в российском плену все еще находятся около 2,5 тысячи украинских военных и гражданских, среди которых немало женщин.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в плену российских оккупантов остаются 616 женщин, в том числе беременные.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина работает над обменом пленных по схеме «всех на всех».

Редактор: София Лазарова

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