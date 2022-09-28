«Резиновые дубинки ломались». Омбудсмен рассказал об издевательствах оккупантов над пленными 28 сентября, 17:33 Дмитрий Лубинец 21 сентября встречал освобожденных из плена защитников и защитниц в Черниговской области (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о пытках и издевательствах, которые пережили защитники Украины в плену российских оккупантов.

Во время брифинга в среду, 28 сентября, он подчеркнул, что все освобожденные отмечают ужасные условия содержания в местах, которые были не приспособлены к такому количеству пленных. Оккупантам не удалось никого сломить, несмотря на их попытки, сказал Лубинец.



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"…Распространенная практика «встреч» [в местах удержания]: пропускали через строй, где били резиновыми дубинками, они ломались. После этого использовали деревянные палки. Заставляли все время держать головы опущенными вниз, называли это «удочки вниз»… Кто «нарушает», того дополнительно били", — сказал омбудсмен.



Лубинец подчеркнул, что в местах, где удерживали украинских военнопленных, практически не было еды, воды, им не давали средства личной гигиены — туалетной бумаги, мыла и зубных щеток не было. Пленные часто были вынуждены спать на бетоне без матрасов и одеял.

«Все кардинально потеряли вес. Я общался с парнем, который потерял 63 кг. Во время выхода парень из Азова мне сказал, что потерял больше 70 кг. Наименьшая [потеря веса] из того, что я услышал — 25 килограммов. При том, что парень маленького роста, сказал, что всегда считал себя худым… Россия практически не давала еды и использовала голод как один из элементов системных пыток», — добавил он.

Инфографика: НВ

Также омбудсмен подчеркнул, что ни один украинский военнопленный за все время не видел представителей Международного комитета Красного Креста, которые присутствовали при выходе с завода Азовсталь. По словам Лубинца, МККК непублично признает, что Россия не пускает их представителей проверить условия, в которых удерживает пленных, и в том числе поэтому оккупанты позволяют себе применять пытки и не обеспечивать даже минимальные условия.

Лубинец также уточнил, что на реабилитацию и восстановление освобожденных защитников не нужно собирать дополнительные деньги — ее оплачивает государство. Также украинские власти получают множество предложений помощи защитникам: «Государство обеспечило абсолютно всем. Дополнительной необходимости какой-то волонтерской помощи нет».

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

