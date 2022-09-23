«Цена плена». В руке освобожденного защитника Мариуполя Михаила Дианова не хватает 4 см кости — фото 23 сентября, 17:01 Защитник Азовстали из Тернополя, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, вернулся из плена (Фото:Дмитрий Казацкий (Орест) / АЗОВ — Мариуполь / Telegram)

Защитник Мариуполя, старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов вернулся домой во время обмена 21 сентября. После четырех месяцев в российском плену у Михаила неправильно срослась рука, в ней не хватает четырех сантиметров кости. Теперь он нуждается в восстановлении, а также помощи.

Об этом написала журналистка Цензор.НЕТ Виолетта Киртока на своей странице в Facebook.

Морпех Михаил Дианов во время боев на Азовстали получил тяжелые ранения. У него были прострелены обе ноги и раздроблена кость правой руки. После выхода защитников Мариуполя с Азовстали он четыре месяца провел в российском плену.

Видео дня

«Цена плена. И яркое доказательство „гуманности“ наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника АзовСТАЛИ, которого освободили 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4-х сантиметров кости. Лечение и восстановление явно растянется надолго», — написала журналистка.

Она также призвала неравнодушных помочь воину финансово.



«Когда я открыла этот снимок, мне самой стало больно физически. Что пережили эти несокрушимые люди… Теперь им нужна наша помощь. Разная. Денежная. Моральная. Социальная. Медицинская», — отметила Виолетта Киротка.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров из Азовстали находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.