Освобожденные из российского плена военные находятся в шокирующем состоянии: почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии 24 сентября, 16:27 Большинство освобожденных из российского плена защитников имеют крайнюю степень анорексии (Фото:МВД)

Освобожденные из российского плена военные находятся в шокирующем состоянии — почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Об этом сообщила глава патронатной службы Азова Елена Толкачева в комментарии Украинской правде.



«Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней», — рассказала Толкачева.

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По ее словам, всем сейчас оказывают должную медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Толкачева добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы «не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины».

Вскоре часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

Также, по ее словам, государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.

Глава патронатной службы Азова отметила, что ребята благодарят ГУР, Генштаб, СБУ, ОП за освобождение.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Также среди освобожденных были пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, ТРошники и таможенники.

Большинство пленных вернули на границе с РФ в Черниговской области. Пять командиров из Азовстали обменяли в Турции, где они будут оставаться до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности президента Эрдогана.

Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, среди которых были и незаконно приговоренные псевдореспубликой «ДНР» к смертной казни. Они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальные Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

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