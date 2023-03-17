Зеленский поблагодарил Словакию за МиГ-29 и пригласил премьера в Украину 17 марта, 15:57 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 марта, провел переговоры с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером и поблагодарил его за пакет военной помощи, в том числе передачу истребителей МиГ-29.

«Поблагодарил премьер-министра за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ. Ценю его личную роль в поддержке Украины. Буду рад продолжить наш диалог в Киеве», — написал глава государства в Twitter и отметил, что «брюссельские договоренности работают».



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Хегер у себя в Twitter заявил, что Словакия «поддерживает храбрый народ Украины, который сражается против российской агрессии». Премьер принял приглашение Зеленского в ближайшее время посетить Украину.

Словакия 17 марта одобрила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине. Президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что Варшава передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.



В Воздушных силах Украины заявили, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к значительным изменениям на фронте.