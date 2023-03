«Частные» асы F-16 в обороне Украины? Легендарный пилот ВВС США хочет защищать украинское небо: что известно о нем и его идее 16 марта, 12:47 Сюжет Ден Хэмптон имеет более 150 боевых вылетов в нескольких войнах, архивное фото из Ирака (Фото:Dan Hampton Author / Facebook)

Один из самых опытных военных летчиков США Дэн Хэмптон, которого называют «самым смертоносным пилотом F-16″, озвучил идею, которая бы помогла быстро превратить воздушное пространство над Украиной в бесполетную зону для россиян. бесполетную зону для россиян. Он предлагает, чтобы пилотировать F-16 в Украине разрешили западным частным летчикам, и готов защищать украинское небо лично.

NV рассказывает, что предложил Дэн Хэмптон, подполковник американской авиации в отставке, и что стоит знать о его боевом опыте.

Кто такой Дэн Хэмптон и почему он легенда среди военных пилотов США?

Дэниел (Дэн) Хэмптон (позывной «Two Dogs») — подполковник в отставке, 20 лет прослуживший в Военно-воздушных силах США (в 1986 - 2006 годах).

За это время он совершил 151 боевой вылет на самолетах F-16 и налетал 726 боевых часов. Хэмптон участвовал во многих войнах, среди которых война в Персидском заливе, в Косово и война в Ираке. Он также участвовал в боевом патрулировании воздушного пространства во время террористических атак на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

Дэн Хэмптон в 2003 году в Ираке / Фото: Dan Hampton Author / Facebook

Был несколько раз ранен, в том числе в 1996 году во время террористической атаки на комплекс Khobar Towers (Саудовская Аравия), где жили западные военные, обеспечивавшие бесполетную зону на юге Ирака во время операции Южный дозор (Southern Watch). Второе ранение получил позже в Багдаде, когда работал там уже как частный подрядчик.

Дэн Хэмптон известен как один из самых эффективных пилотов среди Диких ласок (Wild Weasels) — подразделений ВВС США, предназначенных специально для борьбы с наземными зенитно-ракетными комплексами врага. На его счету – уничтожение более 20 таких объектов. В частности, во время войны в Ираке, где Хэмптон летал в составе 77-й истребительной эскадрильи ВВС США, его эскадрилье было поручено уничтожать вражеские ЗРК и оказывать поддержку американским войскам с воздуха. За один из таких вылетов он получил Крест летных заслуг — награду пилотам, проявившим особый героизм. Возле иракского города Эн-Насирия пилот пролетел сквозь песчаную бурю на сверхнизкой высоте, чтобы обстрелять вражескую бронированную колонну, пытавшуюся окружить отрезанную роту американских морпехов. Тогда действия Дэна Хэмптона спасли жизнь морских пехотинцев и не позволили врагу уничтожить окруженное американское подразделение.

А во время войны в Персидском заливе 23-я истребительная эскадрилья, в которой работал Хэмптон, совершила в общей сложности около 1 тыс. вылетов без потерь — для подавления обороны врага, боевого воздушного патрулирования и перекрытия воздушного пространства над Ираком.

В целом Хэмптон получил едва ли не больше всего военных наград среди американских военных пилотов после войны во Вьетнаме. Среди них:

четыре Креста летных заслуг ( за чрезвычайный героизм или чрезвычайные достижения во время полета, которые были выполнены добровольно и превысили служебные обязанности пилота);

за чрезвычайный героизм или чрезвычайные достижения во время полета, которые были выполнены добровольно и превысили служебные обязанности пилота); восемь Воздушных медалей ВВС США ( за выдающиеся заслуги во время боевых действий в воздухе);

за выдающиеся заслуги во время боевых действий в воздухе); Пурпурное сердце ( военная награда, которая вручается от имени президента США всем американским военнослужащим, которые были ранены или погибли в результате действий противника).

Дэн Хэмптон имеет несколько высших образований: он учился в Оксфордском университете, получил степень магистра в Аэронавигационном университете Эмбри-Риддл, а также степень магистра в Дартмутском колледже, одном из старейших университетов США, входящем в элитную Лигу плюща. Кроме того, он прошел долгий путь пилотной подготовки: от лицензии частного пилота до USN TopGun School, элитной школы для пилотов американских истребителей.

Фото: Dan Hampton Author / Facebook

Выйдя в отставку, он написал немало книг о своем опыте работы боевым пилотом, многие из них стали бестселлерами. В частности, это автобиографические мемуары (Viper Pilot: A Memoir of Air Combat), а также книги Наемник (The Mercenary), Властелины неба (Lords of the Sky), Полет (The Flight), Гонка за демоном (Chasing The Demon), Операция Месть (Operation Vengeance) и другие.

Хэмптон также был генеральным директором MVI International, частной военной компании, расположенной в Колорадо. Кроме того, он тренировал пилотов F-16 на Ближнем Востоке и являлся офицером по обмену информацией в ВВС Египта, напоминает Голос Америки.

Частные пилоты F-16 в украинском небе: что предложил Дэн Хэмптон

В недавнем интервью Голосу Америки Дэн Хэмптон подробно рассказал о возможностях самолетов F-16 и проанализировал вызовы, стоящие перед Украиной и украинскими пилотами ввиду возможного предоставления этих самолетов.

Учитывая, что обучение будет занимать длительное время и для этого необходимо вывезти из Украины на Запад ее лучших пилотов, Хэмптон озвучил другую идею, которая позволила бы быстро защитить украинское небо.

Возможное краткосрочное решение для украинского правительства – это нанять частных подрядчиков, которые уже являются пилотами F-16» , – предложил Дэн Хэмптон. Он признал, что «это вопрос политики», который сначала должны решить правительства, однако он считает такой вариант "вполневозможным". Хэмптон лично согласился защищать небо Украины на F-16, если такая опция станет доступна частным западным пилотам.

«Украина борется против России. Я имею в виду, что это черно-белый конфликт, это добро против зла, здесь нет вопросов, кто прав, а кто виноват. Поэтому я думаю, что исходя из этого духа правительства, которые могут предоставлять эти услуги, должны это делать, и я надеюсь, что они это сделают. Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать», – заверил Хэмптон.

По его мнению, такое решение помогло бы Украине "выиграть время, а в конце концов и войну". «Когда война закончится, вы сможете сосредоточиться на отправке своих пилотов за границу», — напоминает он, подчеркивая, что опытные военные летчики нужны Украине «прямо сейчас". "И в каждом пилоте, которого вы посылаете в Аризону, на одного пилота меньше, который сейчас может изменить ход борьбы. Поэтому я думаю, что выходом являются противовоздушные системы, ракеты, но подумайте и о том, чтобы нанять частных военных подрядчиков для выполнения полетов над Украиной — не где-нибудь, а именно в небе над Украиной», - предложил он.

В таком случае, предположил Хэмптон, для Украины можно было бы организовать приобретение F-16 — «потому что они самые доступные, и они уже есть в Европе». Среди европейских стран, имеющих на вооружении эти американские самолеты – ВВС Польши, Нидерландов, некоторых скандинавских стран, F-16 есть и у самих США, напомнил пилот.

Далее, когда политический аспект этого вопроса будет решен, необходимо будет «найти людей, способных управлять этими самолетами, у которых уже есть тысячи часов полетов на этих самолетах и кто не нуждается в обучении».

«Это более быстрое решение, чем отправлять украинских пилотов в США и отправлять их на программу обучения. Это будет хорошо, когда война закончится, но вы должны сначала выиграть войну, и это один из путей, как это можно сделать», — считает американский пилот. Он также заверил, что «доступ к таким пилотам есть», а достаточно американских и европейских пилотов были бы готовы летать в Украине на F-16 как частные подрядчики. «Это вполне выполнимый вариант. Поэтому надеюсь, что люди, которые у власти в вашей стране, услышат это и, возможно, задумаются над этим», — подытожил пилот.

Фото: Dan Hampton Author / Facebook

Хэмптон также отмечает, что другой составляющей защиты украинского неба в краткосрочной перспективе должны быть ракетные системы «земля-воздух» и современные системы ПВО, которые Запад может передать Украине.

«Таким образом, если российские ВВС залетят в украинское воздушное пространство, они не вернутся. И поверьте мне, я видел это не в своих ВВС, но в других ВВС, когда кто-то вылетает утром и не возвращается, это создает проблемы с боевым духом среди оставшихся там людей. И я думаю, что сейчас у россиян очень серьезная деморализация, потому что они теряют так много людей», — убежден американский пилот-ветеран.



Он настаивает, что потребность «превратить воздушное пространство над Украиной в бесполетную зону для россиян» остается одной из важнейших для ВСУ.

"Никто никогда не выигрывал войны с воздуха. Я видел, как это пытались сделать раньше. Наши страны пробовали. Нельзя выиграть войну с воздуха, но можно проиграть войну, если вы не контролируете воздушное пространство», — напоминает он.

Другие важные акценты, которые озвучил Дэн Хэмптон в интервью Голосу Америки:

О разнице между F-16 и российскими истребителями: «Су-35 – это типичная российская машина и выглядит красиво. Они его красиво окрашивают, ставят всякие крутые звездочки и все остальное. Но это действительно не такой хороший самолет. Он хорошо смотрится на авиашоу, но мое личное мнение, что это старье. […] В нем даже нет радара AESA — это передовой радар с системой электронного сканирования, который на 30 лет опережает радар на Су-35. Также Су-35 очень большой. Он имеет два двигателя. Двигатели дымят. Это легко увидеть, его легко уловить на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой. И если приблизиться к нему, он виден за 10 миль до того, как он увидит вас, если вы когда-нибудь попадете в ближний воздушный бой».

О главном вызове в обучении и воздушных боях для украинских пилотов: «Из моего опыта обучения иностранных пилотов - они не были украинцами, это были пилоты с Ближнего Востока, — наибольшей проблемой был менталитет. Они не думают так, как мы. Потому им нелегко учиться на своих ошибках. У нас есть старое изречение: "Каким бы ни было ваше воинское звание, оно снимается во время дебрифинга [обсуждение ошибок и других моментов после операции]". Поэтому не имеет значения, лечу ли я с генералом - если он что-то испортил, если совершил ошибку, я должен указать ему на это […]. Я не думаю, что у украинских пилотов были бы с этим проблемы. Россияне — два советских пилота, с которыми я летал, - имели большую проблему с этим, потому что в их ВВС считается, что чем выше звание, тем кто-то умнее и лучше, даже если это не так. И они не учатся на своих ошибках. Я не думаю, что у украинцев эта проблема есть. Я думаю, что украинцы очень легко впишутся в это мышление".

О самых трудных технических аспектах обучения на F-16: «Я мог бы заскочить в МиГ-29 и уверен, что смогу поднять его с земли и вернуть на землю. Но управление всеми системами вооружения – это совершенно другое. И как я уже сказал, наши системы вооружения [F-16] соединены со всеми датчиками. […] Чтобы научиться делать это эффективно, нужно время. Я имею в виду, когда я прошел школу на F-16, мы выходили из нее, способные к ближнему воздушному бою или сбросу бомб, стрельбе из ракетных орудий, мы могли летать через горы на высоте 100 футов со скоростью 500 миль в час ночью, используя инфракрасную систему нацеливания. Это удивительно. Вот что требует времени».