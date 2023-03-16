Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни — Дуда 16 марта, 14:20 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Свое заявление он сделал во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в четверг, 16 марта, сообщает Rzeczpospolita.

По словам Дуды, такое решение приняли на уровне государственных органов. На сегодняшний день у Варшавы «десяток этих МиГ» — их получили еще в начале 90-х от армии ГДР. Сколько всего Польша поставит для ВСУ таких истребителей, президент не уточнил.

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«Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем к концу года. А потом эскадрильи самолетов F-35», — заявил Дуда.

Он заявил, что парк боевых самолетов с годами будут пополнять и модернизировать. Также у Польши будут «дополнительные Военно-воздушные силы» в виде суперсовременных истребителей.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-либо особенным изменениям на фронте.



«Да, безусловно, это серьезная помощь. Это наращивание возможностей нашей тактической авиации. Но с тем радаром (РЛС) и вооружением, работающим вместе с тем радаром, осталось таким, как есть», — сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Украине необходим многоцелевой современный самолет, чтобы получить превосходство в воздухе и наносить удары по наземным целям, пояснил он.

Ранее Дуда сказал, что Варшава может отдать все свои истребители МиГ-29. Согласно данным из открытых источников, Воздушные силы Польши имеют 22 таких самолета.

Также, по словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава получила положительные сигналы о передаче Киеву МиГ-29 от нескольких стран.



9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его страна рассматривает возможность передачи истребителей Украине совместно с Польшей.

15 марта правительство Словакии неофициально обсуждало предоставление Украине своих истребителей.

