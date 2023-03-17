Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 Украине
МиГ-29 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
В пятницу, 17 марта Словакия одобрила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.
Об этом сообщает Dennikn.
Правительство одобрило международное соглашение о передаче Украине словацких истребителей МиГ-29.
И.о. премьер-министра Эдуард Хегер заявил, что все решили «в конституционно чистой форме».
По его словам, президент Зузана Чапутова обо всем информирована.
Начальник Генштаба Даниэль Змеко заявил, что передача МиГ-29 не будет угрожать обороне Словакии.
«Мы предоставляем истребители Украине, чтобы она могла защищаться», — сказал Хегер.
16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.
Таким образом на данный момент известно, что Украина получит 17 МиГ-29.
Ранее Дуда заявлял о готовности Варшавы передать Украине все свои МиГ-29. Согласно данным из открытых источников, Воздушные силы Польши имеют 22 таких истребителя.
В Воздушных силах Украины заявили, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-либо особенным изменениям на фронте.
Украине необходим многоцелевой современный самолет, чтобы получить превосходство в воздухе и наносить удары по наземным целям.