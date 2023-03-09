Игнат о поставках истребителей ВСУ: Процесс сдвинулся с места 9 марта, 15:37 Юрий Игнат (Фото:Скриншот брифинга Медіацентр Україна/Youtube)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что процесс сдвинулся с мертвой точки, комментируя готовность Польши и Словакии передать Украине самолеты МиГ-29.

«То, что передают авиационные комплексы, это хорошая новость с той точки зрения, что сдвинута с места передача боевой авиации. Так же как когда-то была сдвинута с места передача тяжелых ракетных систем, а также передача Украине танков», — сказал Игнат во время брифинга в среду, 9 марта.

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Он подчеркнул, что любая помощь в вопросах передачи боевой авиации Украине — это хорошие новости.

Игнат добавил, что в зависимости от состояния самолетов будет решаться вопрос об их применении. По его словам, частично самолеты МиГ-29 могут быть использованы в качестве запчастей для имеющихся машин, ведь авиатехника изнашивается в результате активных боевых действий.

«Этот самолет использует старое советское вооружение. Нам нужны западные самолеты, такие как F-16, прежде всего для того, чтобы оградить наше небо от воздушного терроризма», — подчеркнул спикер.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать украинским военным все свои истребители МиГ-29.

10 февраля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова начать процесс переговоров по поставкам истребителей МиГ-29 уже сейчас, после просьбы президента Владимира Зеленского передать ВСУ боевую авиацию.