Польша хочет коалиции для передачи истребителей МиГ-29 Украине — премьер 18 февраля, 17:07 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что государство готово передать Украине истребители МиГ-29, но в коалиции с другими странами.

Об этом сообщает RMF24.

«Польша может говорить о передаче МиГов в рамках более широкой коалиции. Мы к этому готовы. Мы также вдохновляем других», — сказал Моравецкий, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, необходимо помочь Украине защититься в воздухе. Этот вопрос обсуждается и с американскими союзниками.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России. Он сказал, что передача советских МиГ-29 Украине обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.