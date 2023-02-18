Польша хочет коалиции для передачи истребителей МиГ-29 Украине — премьер

18 февраля, 17:07
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что государство готово передать Украине истребители МиГ-29, но в коалиции с другими странами.

Об этом сообщает RMF24.

«Польша может говорить о передаче МиГов в рамках более широкой коалиции. Мы к этому готовы. Мы также вдохновляем других», — сказал Моравецкий, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, необходимо помочь Украине защититься в воздухе. Этот вопрос обсуждается и с американскими союзниками.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России. Он сказал, что передача советских МиГ-29 Украине обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Польша МиГ-29 Истребители Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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