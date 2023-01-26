Под видом запчастей. Польша передала Украине «некоторое количество» МиГ-29 — СМИ 26 января, 15:47 МиГ-29 (Фото:zebranski/www.flickr.com)

Весной 2022 года Польша предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Издание пишет, что это было сделано «после большого спора» и «комбинированным» способом — под видом запчастей.

«Фюзеляж или крылья также являются запчастями», — заявили источники в польском правительстве.



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11 марта сенаторы-республиканцы США потребовали от администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

Администрация Байдена первоначально указала, что МиГ-29, которые сейчас находятся в Польше, могут быть переброшены Украине для оказания поддержки с воздуха, но вместо этого Пентагон отправил их на базу США в Германии, считая, что самолеты — не самое эффективное оружие, и польский план их отправки Украине может иметь «высокий риск» эскалации войны.

После ряда эмоциональных заявлений Киева и Варшавы, Вашингтон, 9 марта, в лице представителя Пентагона Джона Кирби окончательно отверг передачу Украине польских истребителей.

