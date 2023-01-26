Под видом запчастей. Польша передала Украине «некоторое количество» МиГ-29 — СМИ

26 января, 15:47
Поделиться:
МиГ-29 (Фото:zebranski/www.flickr.com)

МиГ-29 (Фото:zebranski/www.flickr.com)

Весной 2022 года Польша предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Издание пишет, что это было сделано «после большого спора» и «комбинированным» способом — под видом запчастей.

«Фюзеляж или крылья также являются запчастями», — заявили источники в польском правительстве.

Видео дня

Читайте также:
США отказались передать Украине польские истребители МиГ-29 после вмешательства Китая — СМИ

11 марта сенаторы-республиканцы США потребовали от администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

Администрация Байдена первоначально указала, что МиГ-29, которые сейчас находятся в Польше, могут быть переброшены Украине для оказания поддержки с воздуха, но вместо этого Пентагон отправил их на базу США в Германии, считая, что самолеты — не самое эффективное оружие, и польский план их отправки Украине может иметь «высокий риск» эскалации войны.

После ряда эмоциональных заявлений Киева и Варшавы, Вашингтон, 9 марта, в лице представителя Пентагона Джона Кирби окончательно отверг передачу Украине польских истребителей.

https://www.youtube.com/watch?v=-EG9w3ZI1dU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша МиГ-29 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X